Stasera in tv 2 maggio, su Rai4 (canale 21) 3 Days to Kill, thriller-action con Kevin Costner: la trama

Per gli amanti del thriller un film da non perdere stasera in tv. Kevin Costner è il protagonista, oggi sabato 2 maggio alle 21.20 su Rai4 (canale 21), del thriller-action “3 Days to Kill”.

Ethan Renner è una spia internazionale che scopre di essere malato terminale. Decide di ritirarsi dal lavoro per tentare di ricuperare i rapporti con la sua famiglia. In cambio di una cura sperimentale accetta un’ultima missione anche se questo significherà dover trovare un equilibrio tra i due compiti più difficili che gli siano mai stati assegnati: catturare il terrorista più pericoloso al mondo e proteggere la figlia adolescente. Scritto e prodotto da Luc Besson e diretto dallo specialista di action McG, 3 Days to Kill vede nel cast anche Amber Heard, Connie Nielsen e Hailee Steinfeld.