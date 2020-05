Ascolti tv primo maggio 2020: testa a testa fra Contagion e Giuseppe di Vittorio. Concertone ok

La Roma deserta del Primo maggio. Piazza San Giovanni vuota

Roma, 2 mag. (askanews) - Roma deserta. Piazza San Giovanni vuota. Un primo maggio così, nella capitale, non si era mai visto. Incredibile in particolare vedere la spianata, tradizionalmente invasa per il Concertone, così deserta. Non si erano mai viste così neppure piazza San Pietro, il Colosseo, Fontana di Trevi. Una Roma senza romani e turisti anche sul Lungotevere, ha vissuto il primo maggio ...