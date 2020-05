Stasera in tv 2 maggio 2020: Ciao Darwin 8 su Canale 5, Juve contro tutti. Le anticipazioni

Torna oggi su Canale 5 un altro appuntamento con uno dei programmi più visti da parte degli italiani a casa per il lockdown. La sfida della puntata in onda in replica stasera, sabato 2 maggio 2020, è calcistica e ha come tema Juve contro Tutti. A capitanare le due squadre ci sono Giampiero Mughini, per i primi, e Raffaele Auriemma, per i secondi.

Durante il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti comparirà anche una nuova Madre Natura, si tratta della bellissima Michelle Sanders.

Chi vincerà la sfida per determinare le caratteristiche del nuovo millennio? Gli juventini o tutti gli altri tifosi? L’appuntamento è per stasera in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.