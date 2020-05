Zucchero, sipario con Ambra al concertone del primo maggio: "2020, stringi il c**o e stringi i denti" Video

Zucchero si è esibito con la musica al concertone del Primo maggio 2020 trasmesso su Rai 3. Ha incantato ma è stato divertente con le parole nel corso dell'intervista rilasciata ad Ambra Angiolini.

Una risposta del cantante - sul difficile momento odierno - non è sfuggita ai telespettatori ed è rimbalzata sui social. "2020 - ha detto Zucchero in collegamento con la presentatrice ad ascoltarlo - purtroppo, stringi il c**o e stringi i denti". Ambra scoppia a ridere. Zucchero sorride e dice ancora: "Dobbiamo prenderla così, che cosa vuoi". "Io l'ho presa.." risponde Ambra mentre continua a ridere e poi saluta Zucchero ringraziandolo.