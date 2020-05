Gianna Nannini canta "Meravigliosa creatura" al concertone del Primo maggio sui tetti di Milano Video

Concerto del Primo maggio, Ambra Angiolini commossa da una piazza San Giovanni vuota: "Come state?" Video

E' stato aperto da una commossa Ambra Angiolini il concertone del Primo Maggio 2020 da una piazza San Giovanni vuota e silenziosa. "Mai come quest'anno – ha affermato Ambra Angiolini – non si tratterà di una festa, perché ci siamo accorti che allo scoppio dei primi focolai moltissimi operatori sanitari hanno lavorato senza tutela, ci siamo accorti di come sia partita subito la campagna elettorale,...