Concerto primo maggio 2020 in tv su Rai 3: artisti e scaletta: presenta Ambra, apre Vasco e c'è Zucchero

Eccoci al Concertone del primo maggio 2020. Verrà trasmesso in tv su Rai 3 dalle ore 20. Avvio scoppiettante, niente attese:Toccherà a Vasco Rossi aprire l'evento.

Il concerto del Primo Maggio 2020 trasformato in un programma televisivo sarà ricco di ospiti e di grandi nomi. Il cast, infatti, è formato da alcuni dei più grandi artisti della musica italiana.

Ecco Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero attraverso dei collegamenti e dei filmati. Oltre ai tre artisti già citati ci saranno anche: Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano Dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia Di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca. Gli ospiti internazionali saranno Patti Smith e Sting che si collegherà da Londra.



Il concerto del Primo Maggio 2020, potrà essere seguito su Raitre, ma sarà trasmesso anche in diretta streaming su Raiplay dove saranno pubblicati anche dei video realizzati dagli artisti esclusivamente per il canale interattivo della Rai. Inoltre, lo spettacolo avrà anche un canale dedicato per la lingua dei segni (Lis) per le persone non udenti. Il concerto, inoltre, sarà trasmesso anche in diretta radiofonica su RaiRadio2 con le voci di Gino Castaldo e Ema Stokholma che interverranno anche in diretta su Raitre. Tutto, dunque, è pronto per il grande Concerto del Primo Maggio che, seppur senza pubblico, è pronto a regalare quattro ore di show e di musica ai telespettatori.