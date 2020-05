Stasera in tv primo maggio: programmi e film: concertone su Rai Tre, Contagion su Canale 5

Primo maggio 2020 davanti alla tv. Film e programmi di stasera. Il concertone del 1 maggio va in onda su Rai Tre e "Quarto Grado" su Rete 4.

Anche film di spessore e molto attesi:"Pane e libertà" su Rai Uno e "Breaking Dawn – Parte 1" su Italia Uno, maratona di Twilight, giunta all'ultimo capitolo, di cui va in onda la prima parte.

Una guida per districarsi fra i palinsesti con gli italiani a casa per il lockdown. Da segnalare anche Contagion, il film che ha predetto la pandemia (è del 2011) su Canale 5.

Rai Uno 21.25 – Pane e libertà (Film biografico)

Rai Due 21:20 – NCIS – Unità anticrimine (Serie tv)

Rai Tre 20:00 – Primo maggio 2020 – Musica per L'Italia (Concerto)

Rai Movie 21:10 – Novecentro (Film drammatico)

Rete 4 21:25 – Quarto Grado (Programma d'intrattenimento)

Canale 5 21:20 – Contagion (Film thriller)

Una donna muore all'improvviso a causa di un virus sconosciuto. Dopo di lei, a tanti altri tocca la stessa sorte. In tutto il mondo scatta l'allarme e parte la corsa contro il tempo per fermare questo virus letale di cui non si comprende l'origine.

Italia Uno 21:20 – The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 (Film fantastico)

La5 21:10 – What Women Want – Quello che le donne vogliono (Film commedia)

La7 21:15 – Propaganda Live (Programma d'approfondimento)

TV8 21:30 – Italia's Got Talent – Best of 1 (Programma d'intrattenimento)

Sky Cinema Uno 21:15 – Diavoli (Serie tv)

La serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi è arrivata alla terza puntata. Dopo la scomparsa della moglie, l'uomo chiede aiuto a Massimo per rintracciarla, e il segreto che lo collega a Nina viene a galla. Ruggero stringe un patto con Vicky per avere il dossier segreto, ma qualcosa va storto.