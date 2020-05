Stasera in tv Primo maggio: "Escape Plan - Fuga dall'inferno" su Rai4 con Stallone e Schwarzenegger

Prima serata davanti alla tv con un film con Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. I due attori sono i protagonisti, alle ore 21.20 di oggi venerdì 1° maggio su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), del prison movie “Escape Plan - Fuga dall’Inferno”.

Per approfondire leggi anche: Il concertone del Primo maggio su Rai 3



La trama Ray Breslin (Stallone) è un esperto di sicurezza delle strutture carcerarie e ha passato metà della vita a evadere dalle prigioni nelle quali era entrato sotto copertura per provarne le falle. Proprio quando sta pensando di ritirarsi accetta un’offerta che non può rifiutare: testare il penitenziario segreto di massima sicurezza detto “la Tomba”. Ingannato e incastrato, Breslin sembra condannato a restare sepolto vivo, ma la complicità con il detenuto Rottmayer (Schwarzenegger) lo motiva a non mollare.