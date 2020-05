Concertone Primo maggio 2020 in tv, c'è anche Sting insieme a Vasco Rossi, Nannini e Zucchero

Un cast di stelle per un'edizione speciale. 1° maggio 2020 è sinonimo di Concertone e il tradizionale appuntamento musicale è pronto ad andare in scena, seppur con format rivisitato causa emergenza coronavirus.

Il concerto, promosso come sempre da Cgil, Cisl e Uil, con la produzione tv di Rai Tre, 'trasloca' eccezionalmente dalla tradizionale location di piazza San Giovanni al Teatro delle Vittorie. 'Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro' è il titolo dell'edizione 2020, in onda dalle ore 20 alle 24, in diretta su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio 2. Alla conduzione, per il terzo anno consecutivo, Ambra Angioini. All'attrice il compito di introdurre i tanti artisti che con le loro voci e le loro performance live riuniranno il paese davanti agli schermi in un grande evento collettivo.

Tra le star annunciate per la trentesima edizione - annuncia Attilio Celeghini di LaPresse - , tre pezzi da Novanta come Vasco Rossi, Zucchero e Gianna Nannini e due star internazionali: a Patti Smith si è aggiunto, notizia delle ultime ore, Sting. Per rendere al massimo la qualità delle performance artistiche, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dell’emergenza sanitaria in corso, i live verranno realizzati principalmente presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, dove è installato l’Auditorium Stage Primo Maggio 2020, oltre che in altre location sparse per l’Italia e prescelte direttamente dagli artisti.