Coronavirus, primo maggio in tv; su Canale 5 Contagion, film profetico che aveva predetto il Covid-19

In tv arriva, trasmesso da Canale 5, il film "Contagion". Si tratta della pellicola profetica che aveva predetto il Coronavirus. Appuntamento domani venerdì 1° maggio, in prime-time, con l'atteso film di Steven Soderbergh.

E' previsto che al termine della pellicola, andrà eccezionalmente in onda una puntata speciale del talk show d’attualità "Matrix" condotto sempre da Nicola Porro e dedicato all’emergenza. Il giornalista, anch’egli colpito dal Coronavirus e guarito, inquadrerà il film prima della messa in onda e i suoi contenuti totalmente di fantasia, ma verificati da istituti clinici specializzati.

"Contagion" racconta una spaventosa pandemia che colpisce l’intero pianeta. Il virus MEV-1 del film richiama il COVID-19: uguale origine (Cina), stessi sintomi (febbre alta e tosse), medesimi tentativi di contenerlo (lockdown, ricerca spasmodica di mascherine e guanti), immancabili file per ottenere qualsiasi merce.

Uscito nelle sale nel 2011, «Contagion» ha un cast eccezionale: Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Marion Cotillard.