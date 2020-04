Stasera in tv 30 aprile, su Rai4 i film Detroit e Dark night: storie di violenza dalle cronache americane

Stasera in televisione c'è il ciclo American Tales. Oggi giovedì 30 aprile alle 21.20, su Rai4 (canale 21) arriva il film di Kathryn Bigelow “Detroit”, potente dramma sull’odio razziale che ricostruisce le rivolte che hanno infiammato nel 1967 la città americana del titolo.

Nel film sono raccontati, attraverso il punto di vista di un giovane musicista di colore, gli abusi della polizia locale sugli afroamericani. Per dar vita a questa parabola, che non risparmia i momenti più emotivamente intensi, la regista premio Oscar per The Hurt Locker ha scelto i volti dei giovani e talentuosi John Boyega e Will Poulter. Il ciclo American Tales prosegue in seconda serata con un’altra storia vera tratte dalle violente cronache americane: “Dark night” di Tim Sutton. La pellicola ricostruisce i fatti e le circostanze che hanno portato alla terribile strage di Aurora in Colorado nel 2012, quando un folle assassino uccise 12 persone durante la proiezione di un film di Batman.