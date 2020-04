Sabrina Salerno, la versione casalinga fa impazzire i fan su Instagram: fisico mozzafiato

Tornata in auge nell'ultimo Festival di Sanremo in cui ha condotto una delle serate, Sabrina Salerno va forte anche su social (su Instagram ha quasi 470mila followers). E in questi giorni di isolamento tiene tutti i suoi fan aggiornati sullo svolgimento della sua giornata: momenti di vita privata, attività fisica, cose di casa. Come nell'ultima foto pubblicata in cucina: piano tirato a lucido, strofinaccio in bella mostra insieme al suo fisico statuario esaltato da una canotta grigia che fatica a contenere un décolleté mozzafiato. A 52 anni, compiuti recentemente (clicca qui), è in grande forma: Sabrina è più bella che mai e i suoi fan impazziscono.