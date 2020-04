Stasera in tv 30 aprile: Vivi e lascia vivere su Rai 1, trama e anticipazioni della seconda puntata

Nuovo appuntamento - è il secondo - con “Vivi e lascia vivere” che ha esordito felicemente la scorsa settimana su Rai 1. La nuova serie firmata da Pappi Corsicato che racconta la storia di Laura, interpretata da Elena Sofia Ricci, una donna che nasconde alla famiglia un grande segreto e che si ritrova a gestire tre figli dopo la scomparsa prematura del marito, un uomo con il vizio del gioco e che per anni ha lavorato lontano da casa come musicista sulle navi da crociera.

Nei due episodi in onda stasera giovedì 30 aprile, alle 21.25 sulla rete ammiraglia della Rai, troviamo Laura alle prese con un nuovo progetto. Grazie all’aiuto di Toni infatti apre una sua attività e prova a farla funzionare, ma le cose non vanno come si aspetta. Scopre che Marilù non le racconta la verità e prende una decisione. Toni fa una sorpresa a Laura e ai suoi figli. Giada litiga con sua madre e svela a lei e ai suoi fratelli qualcosa che non sapevano. Laura chiede aiuto a Toni. Ha paura per Giada che è andata via di casa.

Vivi e lascia vivere è una coproduzione Rai Fiction - Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per Bibi Film Tv. Nel cast anche Giulia Elettra Gorietti, Alessandra Acciai, Giulio Beranek, Cristina Donadio e la partecipazione di Massimo Ghini.