Amici Speciali, ecco i 12 artisti del nuovo talent di Maria De Filippi. Big e anche assenze

A maggio - la data non è stata ancora comunicata - partirà Amici Speciali. Il programma di Canale 5 di Maria De Filippi, vede partecipare 12 artisti.

Per il canto gareggeranno Alberto Urso (vincitore di Amici 2019), Stash (frontman dei The Kolors, gruppo vincitore di Amici 2015 e insegnante di canto ad Amici), Irama (vincitore di Amici 2018), Giordana Angi (Amici 2019), Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 19), Michele Bravi (ex insegnante di canto) e il rapper Random (che venne scartato ai provini). Per la danza, invece, si affronteranno Javier Rojas (vincitore del circuito danza di Amici 2020), Umberto Gaudino (Amici 2019), Andreas Muller (ballerino vincitore di Amici 2017), Gabriele Esposito (vincitore del circuito danza di Amici 2015), Alessio La Padula (Amici 2015) e Alessio Gaudino (Amici 2015).

Anche assenze. Riccardo Marcuzzo ad esempio non parteciperà alla nuova edizione del talent show. “Ho preferito dire di no per una serie di motivi, tutto qui. Come con il video per la finale e quello per Verissimo. Però seguirò da casa molto volentieri”, ha detto sui social.

Non parteciperanno nemmeno i ballerini Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo. Nel loro caso l’assenza non sarebbe dipesa da una volontà dei due artisti ma all’impossibilità dir aggiungere l’Italia nel tempo necessario alla messa in onda.