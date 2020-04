Stasera in tv 30 aprile, "Sogni e bisogni" commedia di Vincenzo Salemme su Rai 2

Stasera in tv, giovedì 30 aprile 2020, va in onda "Sogni e bisogni" su Rai 2 (ore 21,20), secondo dei tre appuntamenti dal vivo con l'arte di Vincenzo Salemme con un'altra delle sue commedie in cui interpreta in maniera eclettica i vari sentimenti della vita.

Salemme ormai è uno dei più importanti attori teatrali italiani e torna in tv proprio con una delle sue commedie. Si tratta di una favola divertente che prende il via da un presupposto surreale: il distacco di un… attributo dal corpo del proprio “padrone”. La commedia, rappresentata per la prima volta nel 1995, ha come protagonisti Andrea Di Maria, Massimo Andrei, Teresa Del Vecchio, Antonio Guerriero, Sergio D’Auria, Adele Pandolfi, Biancamaria Lelli, Luana Pantaleo.

