Stasera in tv 29 aprile: "Il ribelle Starred up" su Rai4, thriller da una storia vera: la trama del film

E' mercoledì e su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) torna l'appuntamento con il ciclo cinematografico Thriller in Europe, dedicato alle più interessanti novità del genere dal continente europeo. Stasera 29 aprile, alle 21.20 su Rai4, manderà in onda il film “Il ribelle - Starred Up”, durissimo crime carcerario.

Film britannico che descrive il brutale passaggio di un giovane teppista dal carcere minorile a un penitenziario per adulti dove, tra soprusi e violenze, incontrerà suo padre anche lui detenuto. Il film diretto da David McKenize, candidato agli Oscar per la regia di Hell or High Water, si basa su una storia vera di cui lo sceneggiatore Jonathan Asser è venuto a conoscenza durante il periodo di lavoro volontario svolto come terapista nella prigione di Wandsworth. Nel cast Jack O'Connell, Ben Mendelsohn, Rupert Friend e Sam Spruell.