Stasera in tv 29 aprile: Fiorello e Favino in "Chi m'ha visto", il film su Rai Movie

Il film ha per titolo “Chi m’ha visto”, commedia con l’inedita coppia Giuseppe Fiorello e Pierfrancesco Favino, in onda stasera mercoledì 29 aprile 2020, in prima serata alle 21.10 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre).

Giuseppe Fiorello è Martino Piccione, un talentuoso chitarrista pugliese che nella vita suona con i più grandi divi della musica leggera italiana, ma ogni volta che torna in paese tutti i concittadini si chiedono come riesca a guadagnarsi la giornata e deridono le sue velleità. Afflitto dal desiderio di fama, Martino decide di scomparire e coinvolge nel folle piano anche il suo migliore amico, Peppino, Pierfrancesco Favino, che gli offre come rifugio un minuscolo casolare di campagna. L’idea stravagante dei due avrà delle conseguenze tanto inaspettate, quanto esilaranti. Nel film di Alessandro Pondi anche la bravissima Sabrina Impacciatore. Di grande effetto gli accorati appelli dei suoi “colleghi”: Jovanotti, Max Pezzali, Gianni Morandi, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax e Giuliano Sangiorgi.

A seguire “MovieMag” svelerà curiosità e approfondimenti sul film.