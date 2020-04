Adriana Volpe torna in televisione: condurrà programma su Tv8. L'annuncio in un post

Adriana Volpe torna in televisione con un nuovo programma. Condurrà insieme ad Alessio Viola un programma estivo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

La messa in onda del nuovo show è confermata dalla stessa pagina Instagram di Tv8 che dà il benvenuto alla Volpe. "Non vedo l’ora di entrare nelle vostre case insieme ad una squadra all’avanguardia targata Sky Tv8. Sono entusiasta di intraprendere questa nuova avventura accanto ad Alessio Viola Sarò con voi in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì , da questa estate sempre insieme! io ci sarò…voi sarete con me?", posta lei.