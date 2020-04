Stasera in tv 29 aprile, La Compagnia del Cigno su Rai 2: le anticipazioni della replica

La compagnia del cigno torna in tv oggi mercoledì 29 aprile 2020. La popolare serie di Ivan Cotroneo dà appuntamento su Rai 2 con la prima delle repliche alle ore 21.20.

EPISODIO 1, “L’ARRIVO DI MATTEO” Matteo ha un grande dono: suona il violino in modo impeccabile e per questo verrà selezionato dalla preside del Conservatorio perchè raggiunga Milano e inizi a studiare con gli altri ragazzi. Matteo però non è ancora riuscito a superare il trauma di aver perso Valeria, la madre. Nonostante le difficoltà, per Marioni il ragazzo ha talento da vendere per questo lo ‘ruberà’ al collega Sestrieri perchè possa far parte della sua orchestra. Intanto, Robbo e la sorellina Chiara scoprono che la loro madre ha una relazione con un altro uomo.

EPISODIO 2, “NASCITA DELLA COMPAGNIA” Marioni è sempre più severo con i ragazzi e impone al gruppetto di Domenico e Barbara di aiutare Matteo a recuperare il lavoro svolto fino a quel momento, pena l’esclusione di tutti. Rosario decide così di spingere Matteo a suonare la batteria per sfogare la tensione legata al Conservatorio, mentre Robbo cerca di far pesare di meno alla sorellina la crisi in atto fra i loro genitori. Nonostante le raccomandazioni del Maestro, i ragazzi si riuniscono sul tetto di Sofia per parlare dei propri guai e non toccano alcuno strumento. Marioni se ne accorge e ricorda a tutti che verranno cacciati se non seguiranno il suo ordine.

Nel cast de La Compagnia del Cigno troveremo inoltre Alessandro Roja (Daniele); Carlotta Natoli (Vittoria); Francesca Cavallin (miriam); Stefano Dionisi (Antonio), Claudia Potenza (Nico) e Vincenzo Mercanti (Fabrizio), oltre ad altri attori in ruolo ricorrente come Giorgio Pasotti (Luigi), Giovanna Mezzogiorno (Valeria); Michele Bravi (Giacomo); Rocco Tanica (Guido) e Marco Bocci (Ruggero Fiore).