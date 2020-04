Stasera in tv 29 aprile, Tu sì que vales: le anticipazioni della puntata in replica su Canale 5

Appuntamento in tv, stasera mercoledì 29 aprile 2020, in prima serata su Canale 5, con le repliche della sesta edizione di Tu sì que vales.

Questa sera secondo le indiscrezioni de Il Sussidiario, viene trasmessa la puntata dello scorso 2 novembre 2019 e che ha avuto come ospiti Emma Marrone e Alberto Urso.

Tanti i talenti che si presenteranno sul palco come Mattia e Giulia, atleti di di mano, il mago Ben Hanlin, l’uomo cannone Jody Bellucci, il pianista Dino Mancino, Duo Air Skating di ginnasti e pattinatori e i lanciatori di marshmellows Simone e Idilio. Grande emozione, poi, con la cantante Swami La Rosa, malati di fibrosi cistica che vede nella musica “l’unica cosa che vuole fare”. Non mancheranno, poi, i concorrenti che entreranno a far parte della scuderia di Gerry Scotti.

Per approfondire leggi anche: I programmi di oggi 29 aprile

Questa sera, sul palco, si presenteranno l’anziano cantante Antonio De Luca e l’anziano ballerino Erberto Rio.