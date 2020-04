Concertone Primo maggio 2020, tutti i nomi dei big: c'è anche Patty Smith. Sarà ancora Ambra a presentare

Verso il concertone del Primo maggio 2020. Location diversa, stessa conduzione. Per il terzo anno consecutivo sarà Ambra Angiolini a presentare il 'Concertone' del 1° maggio, dal titolo 'Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il futuro'.

Una edizione speciale, condizionata dall'emergenza Coronavirus, che abbandona il tradizionale pienone di Piazza San Giovanni e verrà trasmessa dal Teatro delle Vittorie. Tra gli artisti annunciati (saranno presenti anche Zucchero, Gianna Nannini e Vasco Rossi), si aggiunge anche una star internazionale, Patti Smith. L’evento, promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL, sarà una produzione TV di Rai3, con contributi musicali selezionati, prodotti e realizzati per l’occasione da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Il format dell'appuntamento, giunto alla 30esima edizione, cambia musicalmente - i live vengono realizzati principalmente presso la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e altre località di tutta Italia - ma a restare intatta è la volontà di trattare i temi fondamentali del lavoro che, quest’anno più di sempre, riguardano la vita e il futuro di milioni di italiani e la consueta ricchezza musicale e narrativa.

L'evento, in programma venerdì dalle 20 alle 24, sarà raccontato anche su Rai Radio2, voce storica a fianco del Primo Maggio, con gli interventi - anche in diretta su Rai3 - di Gino Castaldo ed Ema Stokholma. Quest’anno poi lo speciale 'Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro' sarà trasmesso su RaiPlay e avrà anche un canale dedicato per la lingua dei segni (Lis) per le persone non udenti. "Rai3 è sempre stata la casa del Concertone. E speriamo torni ad esserla già dall’anno prossimo. Ma, grazie alla collaborazione con i sindacati, non ci siamo arresi - ha spiegato la direttrice di Rai3 Silvia Calandrelli - E abbiamo condiviso questo progetto le cui parole chiave, visto il momento difficile che ancora stiamo vivendo, sono sobrietà e speranza. Auspico che l’anno prossimo si possa tornare tutti insieme a fare festa".

Oltre agli interventi di Patti Smith, Zucchero, Vasco e Gianna Nannini, si alterneranno sul palco Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.