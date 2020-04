"Una vita" su Canale 5: anticipazione delle trame dal 4 all' 8 maggio: Lucia si è sposata

La soap Una vita va in onda su Canale 5 alle ore 14.10. La soap spagnola riserverà colpi di scena nelle puntate che vanno da lunedì 4 maggio a venerdì 8 maggio. Svelano che Lucia è sposata e madre. Quando Telmo torna, va subito a cercarla ma la donna gli chiede di lasciarla in pace. Queste le anticipazioni puntata per puntata.

Lunedì 4 maggio

Felipe ha una terribile lite con Lolita e Antonito, mentre si trovano in drogheria. Dopo lo scontro, il giovane si reca da Felicia e Susana e fa loro una richiesta ben precisa. Le invita a voltare le spalle a Ramon.

Martedì 5 maggio

Telmo è ferito dopo aver scoperto l'attuale vita di Lucia. Inoltre, non riesce a comprendere il comportamento dell'ex perpetua. Così, decide di affrontarla e le chiede per quale motivo, nonostante conoscesse i fatti, non gli abbia mai detto che Lucia ha un figlio e un marito.

Mercoledì 6 maggio

Cinta è tornata a casa. La cosa ovviamente da una parte fa piacere ai suoi genitori, dall'altra li impensierisce perché si chiedono il motivo di tale decisione. La giovane fa sapere che si è vista costretta a tornare. Nel collegio in cui studiava, infatti, sarebbe scoppiata un'epidemia di influenza.

Giovedì 7 maggio

Lucia chiede a Telmo perdono per aver dubitato di lui. Tuttavia, gli chiede anche di lasciarla in pace. Intanto, Telmo incontra per la prima volta Eduardo, marito di Lucia. I due uomini si affrontano e Telmo è sempre più convinto dell'amore che ancora prova per la sua ex compagna.

Venerdì 8 maggio

Telmo ha anche modo di rivedere Samuel. Quest'ultimo gli assicura che non si ripeterà quanto accaduto in passato. Stavolta, non tenterà di intromettersi tra lui e Lucia. Stranamente lo incoraggia anche a tentare di riconquistarla, perché nota che Lucia non sembra affatto felice.