Uma Thurman, i 50 anni della star di Pulp Fiction e Kill Bill. Tutti i suoi film

Uma Thurman, interprete di ruoli che sono diventati iconici e memorabili nel panorama cinematografico mondiale, compie 50 anni oggi 29 aprile. Il successo per l'attrice nata a Boston arriva nel 1988 con il film La grande promessa e con Le relazioni pericolose. La consacrazione con Le avventure del barone di Munchausen ma anche Analisi finale e Robin Hood - La leggenda. Ma è nel 1994 che ottiene il ruolo che vale la carriera, interpretando la viziata e sexy Mia Wallace nel film cult Pulp Fiction di Quentin Tarantino, parte che le frutta la nomination al premio Oscar come miglior attrice non protagonista, la nomination al Golden Globe e la vittoria all’MTV Movie Awards. E' contesa dai più grandi, recita in Batman & Robin accanto a George Clooney, in The Avengers - Agenti speciali con Sean Connery e Accordi e disaccordi con Sean Penn. Nel 2002 si aggiudica il Golden Globe alla migliore attrice in una mini-serie o film per la televisione con Gli occhi della vita, diretto da Mira Nair. Ma è con Tarantino che diventa icona realizzando, nel 2003, Kill Bill in cui indossa i panni di Beatrix Kiddo, e Kill Bill: Volume 2. Negli ultimi anni si concentra, con successo, sulla commedia. Duetta così con Meryl Streep in Prime e gira la coloratissima commedia musicale The Producers - Una gaia commedia neonazista. Nel 2012 è scelta da Gabriele Muccino per la commedia romantica Quello che so sull’amore.

