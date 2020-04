"Il segreto" su Canale 5, Isabel spietata: le anticipazioni della soap dal 4 al 9 maggio

Arrivano le anticipazioni della soap Il segreto che va in onda su Canale 5 ed è seguitissima. La fiction spagnola viene trasmessa alle ore 16.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli episodi di cui parliamo vengono trasmessi da lunedì 4 maggio a sabato 9 maggio.

Isabel sarà sempre più spietata. Influenzata dai consigli di donna Francisca, si dirà pronta a licenziare tutti i minatori che stanno scioperando.

Lunedì 4 maggio

Ignacio si rende disponibile ad aiutare Isabel a negoziare con i minatori ormai in sciopero. La donna, tuttavia, non accetta il suo aiuto. Al contrario, si confida con Francisca, che la invita a farsi rispettare. Isabel, influenzata dalle parole di Francisca, si reca da Matias. Anziché proporgli di negoziare, lo informa che tutti i minatori scioperanti saranno licenziati.

Martedì 5 maggio

Isabel non ha intenzione di fare un passo indietro. Matias non può fare altro che comunicare la decisione ai minatori, senza però svelare loro chi è già nell'elenco dei licenziati. Pablo parte per il servizio militare, lasciando Carolina affranta. Ramon, intanto, porta a termine l'ispezione della fabbrica di don Ignacio.

Mercoledì 6 maggio

Ignacio è impaziente di conoscere l'esito dell'ispezione ma Ramon non può comunicarglielo. Deve prima parlarne con i membri del consiglio familiare. Adolfo invita Rosa ad uscire. La donna, nonostante sappia di tradire la fiducia del padre, accetta l'invito. Torna Onesimo e Dolores gli intima di cercarsi un lavoro.

Giovedì 7 maggio

Isabel inizia a stancarsi di Francisca. La donna la tratta come se fosse la sua domestica. Tuttavia, decide di aiutarla. Le farà da prestanome perché possa rientrare in possesso dei terreni che erano di sua proprietà prima che andasse via da Puente Viejo. Intanto, Isabel riceve una lettera da un uomo misterioso di nome Jean Pierre.

Venerdì 8 maggio

Don Ignacio viene a sapere di Rosa e Adolfo ed è furioso. Onesimo cerca un lavoro ma con scarsi risultati. Inigo consiglia a Isabel di mettere in sicurezza le gallerie perché i minatori potrebbero reagire con violenza alla notizia del licenziamento. Intanto, Isabel decide di mentire a Francisca. Le assicura di non aver mai conosciuto Raimundo, ma non è così.

Sabato 9 maggio

Isabel non ha intenzione di svelare a Francisca che Raimundo la sta cercando. Ignacio impedisce alla figlia Rosa di uscire di casa. Adolfo sente la mancanza di Rosa. Non sapendo cosa è successo, decide di mettersi in contatto con Ignacio. Inoltre, insieme a Tomas, decide di entrare nelle camere dove si nasconde Francisca.