Stasera in tv 29 aprile, programmi e film: cosa vedere. Da Tu sì que vales a Meraviglie fino a Chi l'ha visto?

Quella di oggi, mercoledì 29 aprile 2020, è una serata davanti alla tv ricca di proposte sia in termini di film che di programmi. Gli italiani in casa per il lockdown possono scegliere fra diverse soluzioni.

"Meraviglie – La Penisola dei tesori" va in onda su Rai Uno, mentre su Canale 5 c'è una replica dello show di intrattenimento "Tu sì que vales" da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Fra i film "Il diario di Bridget Jones" su La5 ed "E.T. L'extraterrestre" su Italia Uno, solo per citarne due.

Veniamo a un riepilogo. Una miniguida per muoversi sui canali stasera davanti al piccolo schermo.

Rai Uno 21:25 – Meraviglie – La Penisola dei tesori (Documentario)

Rai Due 21:20 – La compagnia del cigno (Serie Tv)

Rai Tre 21:20 – Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Chi m'ha visto (Film commedia)

Con Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello, il film racconta la storia di Martino Piccione, un musicista dalle grandi potenzialità che lavora come chitarrista per i più importanti cantanti e artisti italiani. Deciso ad uscire dall'ombra e a guadagnarsi la fama che merita, Martino decide di escogitare, insieme ad un suo amico, un piano per riuscire ad attirare su di sé l'attenzione dei media.

Rete 4 21:25 – Stasera Italia – Speciale (Programma di attualità)

Canale 5 21:20 – Tu sì que vales (Programma di intrattenimento)

Italia Uno 21:32 – E.T. L'extraterrestre (Film di fantascienza)

La5 21:10 – Il diario di Bridget Jones (Film commedia)

La7 21:15 – Intrigo internazionale (Film thriller)

TV8 21:30 – Escobar – Il fascino del male (Film drammatico)

Sky Cinema Uno 21:15 – L'Immortale (Film gangster)

Spin-off della serie tv "Gomorra", l'Immortale racconta la storia di Ciro Di Marzio e della sua ascesa nel mondo della criminalità organizzata. Dopo essere sopravvissuto al colpo di pistola sparatogli dalla Genny Savastano, Ciro è costretto ad abbandonare Napoli e a recarsi a Riga, in Lettonia, per iniziare una nuova vita. Qui lavorerà per Don Aniello Pastore e per i clan russi a lui affiliati.