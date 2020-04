Temptation Island 2020, arriva l'annuncio della nuova edizione: c'è l’annuncio

Temptation Island andrà in onda questa estate. A dare l’annuncio è stata Raffaella Mennoia, uno dei volti principali della redazione di Temptation Island e degli altri programmi di Maria De Filippi. Al termine della puntata di ieri di Uomini e Donne, la Mennoia ha annunciato che la redazione di Temptation è attiva e, quindi, pronta per i casting per la prossima edizione. Nuovi tentatori e tentatrici, quindi, e nuove coppie pronte a mettersi in gioco sull’isola più famosa della tv. Non è stata ancora resa nota la possibile data di inizio delle riprese o della messa in onda, ma, per il momento, i fan si accontentano di sapere che i lavori sono in corso.

L'emergenza Coronavirus ha sospeso diversi programmi, alcuni dei quali riprenderanno senza pubblico il 4 maggio. E ne cominceranno anche dei nuovi.