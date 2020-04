Televisione, fase 2: tutti i programmi che ritornano dal 4 maggio senza pubblico. E ce ne sono di nuovi

La fase 2 vale anche per la tv dove programmi sono stati sospesi e adesso ripartiranno dal 4 maggio in concomitanza con l'allentamento delle restrizioni. Ripartenza: da "Vieni da me" con Caterina Balivo al ritorno di Federica Panicucci e del segmento leggero di "Mattino Cinque", fino alla modalità classica di "Uomini e Donne". Tutti saranno rigorosamente senza pubblico.

Federica Panicucci tornerà alla guida di Mattino Cinque, come anticipato dalla stessa conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni: "Con l’azienda abbiamo concordato che il mio rientro sarà lunedì 4 maggio. Ci sono le condizioni e useremo tutte le precauzioni necessarie".

Riparte anche "L'Eredità" di Flavio Insinna. Dal 4 maggio - anticipa Fanpage - , il game show del pomeriggio condotto dall'attore romano tornerà con nuove puntate e non con le repliche. Non c'è ancora una data ufficiale invece per "Avanti un altro".

"Vieni da me":Caterina Balivo dovrebbe rientrare nel segmento post-prandiale a partire dal 4 maggio in diretta dalle 14. Spostamento probabile di Vita in Diretta alle 16.50, il suo orario prima della pandemia.

Torna "Uomini e Donne" così come lo abbiamo sempre conosciuto e ammirato. Tornerà anche "Amici di Maria De Filippi" in una nuova versione: "Amici Speciali". Manca la comunicazione sulla data di avvio.

Tornerà anche "La Prova del Cuoco" con Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Il programma di cucina ritornerà, stando a indiscrezioni, solo dopo l'11 giugno.