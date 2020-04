Stasera in tv 29 aprile, a "Chi l'ha visto?" servizi sul Coronavirus e sull'insegnante scomparsa

Stasera in tv, mercoledì 29 aprile, torna "Chi l'ha visto?" su Rai 3 (ore 21,20). Conduce Federica Sciarelli. Nella storica trasmissione, va in onda dal 1989 ed è arrivata all'edizione numero 32 (1.249 puntate), oltre alle inchieste sul Coronavirus ci sarà un approfondimento su Luciana, la giovane insegnante di lingue scomparsa da casa a Roma e ritrovata morta 15 giorni dopo nelle acque del Tevere. La sua macchina era parcheggiata lì vicino. Come è morta la ragazza? E la sua borsa l’ha presa qualcuno o è stata trascinata dalla corrente del fiume? Tanti interrogativi ancora aperti sulla vicenda, la trasmissione della Sciarelli cercherà di investigare in merito.

Guarda anche: Meraviglie di Alberto Angela.