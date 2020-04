Stasera in tv 29 aprile, emozioni con il film "ET L'Extraterrestre" su Italia 1

Continua ad emozionare "E.T. L'extraterrestre" la pellicola di fantascienza del 1982, di Steven Spielberg, diventata un'autentica icona del cinema e in onda stasera in tv, mercoledì 29 aprile, su Italia 1 alle ore 21,30.

Trama: un extraterrestre è abbandonato sulla Terra dai suoi compagni, obbligati a ripartire in tutta fretta. Gli uomini gli danno la caccia, ma un gruppo di bambini lo nasconde. Nasce un'amicizia, ma l'alieno (battezzato E.T.) ha nostalgia di casa e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con i suoi. Sarà proprio grazie ai ragazzi che riuscirà a sfuggire agli agguati di militari e scienziati. Commovente.

