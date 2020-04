Stasera in tv 28 aprile, su Rai5 il film "Demolition. Amare e Vivere" senza interruzioni pubblicitarie

"Demolition. Amare e vivere”, va in onda stasera martedì 28 aprile alle 21.15 su Rai5, senza interruzioni pubblicitarie e anche in lingua originale.

Mentre prova a superare la tragica morte della moglie, un giovane banchiere stravolge la sua esistenza. Jake Gyllenhaal e Naomi Watts sono i protagonisti del film diretto da Jean-Marc Vallée. Davis Mitchell fatica a ritrovare un equilibrio dopo la tragica morte della moglie.

Per approfondire leggi anche: Programmi e film del 28 aprile

Nonostante sia continuamente spronato dal suocero a rimettersi in sesto, Davis non riesce a riprendersi. Quello che nasce come un banale reclamo a una società di distributori automatici si trasforma in una serie di lettere, nelle quali Davis fa delle confessioni personali inquietanti. Le lettere di Davis catturano l'attenzione della responsabile del servizio di assistenza ai clienti, Karen. E così, due perfetti sconosciuti formano un legame molto profondo, che diventa per entrambi un'ancora di salvezza. Con l'aiuto di Karen e del figlio quindicenne, Davis inizia lentamente a ricostruire la sua vita, demolendo quella di un tempo. Nel cast anche Chris Cooper, Judah Lewis, Heather Lind, Polly Draper.