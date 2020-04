Stasera in tv 28 aprile: DiMartedì su La7, ospiti e anticipazioni. Anche la virologa Capua, Renzi e Speranza

Torna stasera, martedì 28 aprile 2020, il programma de La7, DiMartedì. Tra gli ospiti di Giovanni Floris annunciati sui canali social per questo appuntamento televisivo, ci sono Roberto Speranza, ministro della Salute, Ilaria Capua, virologa, Matteo Renzi, Italia Viva, Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, Elsa Fornero, Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, Barbara Gallavotti, biologa e autrice Superquark, Alessandra Moretti, europarlamentare Pd. Al centro della trasmissione l'emergenza Coronavirus, non solo in chiave sanitaria ma anche economica con la Fase 2 che è stata annunciata. Il programma condotto da Giovanni Floris toccherà anche altre tematiche di attualità con ospiti che sono di primo piano.