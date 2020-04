Stasera in tv 28 aprile, "I segreti di Brokeback Mountain" film da Oscar: la trama

Viene trasmesso su Rai Movie propone, oggi martedì 28 aprile, in prima serata, alle 21.10 (qui tutti i programmi), “I segreti di Brokeback Mountain”. Si tratta di un film di Ang Lee con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal.

Wyoming, 1963. Ennis Del Mar e Jack Twist sono due giovani mandriani assunti come pastori in un ranch ai piedi della Brokeback Mountain. Fra i due nasce un rapporto di amicizia e cameratismo che ben presto diventa un amore. La fine dell’estate e dell’incarico riporta i giovani alle vite di sempre. Entrambi si sposano e costruiscono le loro famiglie “tradizionali”. Dopo anni, Ennis riceve una cartolina di Jack che lo informa di una sua visita in Wyoming. I due si ritrovano e decidono di continuare a vedersi in segreto per molto tempo, fedeli al loro grande amore. Tratto dal racconto "Gente del Wyoming" di Annie Proulx, il film ha vinto il Leone d'oro alla 62^ Mostra di Venezia, 4 golden globes e 3 Oscar nel 2006.