Andrea Bocelli, vita privata: chi è la moglie Veronica Berti. Inseparabili dopo il primo incontro

Veronica Berti è la seconda moglie di Andrea Bocelli che stasera, martedì 28 aprile 2020, vedremo in tv su Rai 1 con un Nuovo giorno live.

I due si sono incontrati quando Veronica aveva 21 anni e l’artista più del doppio: una passione scoppiata nel corso di una festa a Ferrara, poi sono diventati inseparabili. “Mi sono sempre piaciute donne di forte femminilità”, ha detto ad Aldo Cazzullo per il suo libro L’Intervista, “ma neppure i miei traguardi affettivi mi guarivano dall’inquietudine. Il libertinaggio diventa una droga. Tutte le sere hai bisogno di riuscire nel tuo obiettivo. La sera che non ci riesci, stai male“, ha argomentato, un passo riportato ilsussidiario.net . Poi ecco Veronica. “Ci siamo sposati”, ha aggiunto, “e ci amiamo moltissimo".

Il tenore è sempre stato forte della sua fede, ma la moglie proviene da una famiglia figlia del ’68. “Un po’ mangiapreti”, ha detto tempo fa al settimanale Oggi, “fino a 20 anni non sapevo neppure l’Ave Maria. Andrea ha passato notti intere a farmi catechismo”. Poi tre anni più tardi, ha maturato la consapevolezza di voler essere battezzata.

I due hanno in mente tanti altri progetti (oltre alla Fondazione che lei segue in prima persona) e come ha rivelato il presidente Maurizio Nardi del teatro Politeama Pratese, hanno intenzione di realizzare un progetto importante.