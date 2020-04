Vasco Rossi vede il giovane chitarrista suonare Sally su Piazza Navona e posta il video con i complimenti

Vasco Rossi ha postato sul proprio profilo Instagram il video del giovane chitarrista che suona Sally, uno dei pezzi storici del Blasco, su Piazza Navona con i suoi complimenti.

Il Komandante è rimasto folgorato dall'interpretazione del musicista che si è esibito in questi giorni di lockdown in uno scenario da togliere il fiato. "Kom..plimenti" è la dida a corredo delle immagini che il Blasco ha pubblicato sul proprio account social insieme all'integrale concerto del ragazzo che ha guadagnato (e si guadagnerà ancora, c'è da giurarlo) momenti di gloria e popolarità per l'esaltazione diretta a sincera di Vasco Rossi.