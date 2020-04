Amici Speciali, chi sono i concorrenti del nuovo talent di Maria De Filippi: ecco svelato il cast

Amici Speciali, come anticipato, è il nuovo talent di Maria De Filippi. Non c'è la data ufficiale di partenza, si terrà comunque, a quanto trapela, a maggio. Si sfideranno alcuni tra gli ex concorrenti più amati del talent show di Canale 5. Una gara lunga quattro puntate secondo le indiscrezioni. Una sfida di canto e coreografie.

Il cast ufficiale è stato presentato attraverso un post pubblicato sulle pagine social della trasmissione di Canale 5.



“Distanti ma Amici”, è questo il motto dei protagonisti di Amici Speciali. Torneranno sul palco di Canale 5 Gaia Gozzi (vincitrice Amici 2020), Alberto Urso ( vincitore Amici 2019), Giordana Angi (cantante Amici 2019), Javier Rojas (ballerino Amici 2020), Andreas Muller (vincitore Amici 2017), Umberto Gaudino (ballerino Amici 2019), Gabriele Esposito (ballerino Amici 2015), Irama (vincitore Amici 2018), Alessio Gaudino (ballerino Amici 19), Stash ( prof di canto di Amici e leader dei The Kolors, vincitori di Amici 2015), il cantante Michele Bravi e il rapper Random. Ci sarà anche Vanessa Incontrada, giudice nell'ultima edizione. E' stata lei stessa ad annunciarlo.