Andrea Bocelli stasera in tv su Rai1, ospiti e scaletta di Un nuovo giorno live del 28 aprile 2020

Stasera 28 aprile 2020 Andrea Bocelli torna in televisione su Rai 1. Appuntamento alle ore 21.35 con una nuova esibizione live.

Lo speciale si chiama “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli live”. Il tenore si esibirà in tre diverse location: Colosseo di Roma, l’Arena di Verona, e il Teatro del Silenzio di Lajatico, la sua terra d’origine. Con lui grandi ospiti internazionali e italiani, di cui però non è ancora stata resa l’identità, che accompagneranno Andrea Bocelli. Uno show a scopo benefico.

In attesa della scaletta ufficiale dell’evento “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli live”. “Una serata unica per ripercorrere il meglio degli show di Andrea Bocelli dedicati all’attività della Fondazione. Alle esibizioni musicali si alterneranno i racconti dell’ultimo triennio di attività della Fondazione, dalla recente iniziativa per supportare le strutture ospedaliere, agli interventi e ai progetti nelle zone colpite del sisma 2016″, scrive sui social. Non mancheranno sullo show i grandi classici come Ave Maria di Bach/Gounod Santa Maria di Mascagni, Domine Deus di Rossini e alcuni dei suoi brani più famosi come Il Mare calmo della Sera, la cover di Miserere, Vivo.

Le indiscrezioni parlano della presenza di Serena Rossi, Marco Bocelli, figlio di Andrea, e poi Elton John, Richard Gere, Sharon Stone, l’etoile della danza Carla Fracci e il grande attore hollywoodiano Morgan Freeman. Sono solo alcuni dei nomi.