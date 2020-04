Stasera in tv 28 aprile, arriva il film "Finalmente sposi": su Rai2 le risate in prima visione

Appuntamento televisivo col buonumore su Rai 2. La comicità partenopea oggi in tv martedì 28 aprile, alle 21.20. In prima visione arriva, “Finalmente sposi”, film con protagonista il duo comico degli Arteteca, per la regia di Lello Arena.

Enzo e Monica, dopo un breve momento di popolarità per aver partecipato ad un reality show, decidono di sposarsi. O meglio Monica decide di sposarsi, Enzo fino a quel momento era totalmente preso dalla sua discutibile carriera di allenatore di calcio giovanile. Monica sogna, come ogni ragazza, un matrimonio perfetto. Tutto deve essere speciale, ma spesso le cose speciali sono quelle più costose. I due fingono di partire per la luna di miele e invece si recano in Germania a cercare lavoro per ripianare i debiti.