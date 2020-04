Stasera in tv 28 aprile, in prima serata su Rai4 la "Vendetta finale" di Antonio Banderas

Una sera in tv da non perdere per gli appassionati di Antonio Banderas. Il tema del giustiziere torna oggi martedì 28 aprile su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21.10 con un classico revenge movie firmato da Isaac Florentine e interpretato appunto da un tenebroso Antonio Banderas.

L’attore spagnolo interpreta Frank Valera, avvocato dalla vita perfetta con una carriera brillante e una splendida famiglia. La sua vita va improvvisamente in frantumi quando una notte, dopo essere tornato a casa da lavoro, Frank non trova né la figlia né la moglie. Poco dopo, viene informato da un poliziotto del ritrovamento di due cadaveri corrispondenti alla descrizione dei suoi cari. La vita di Frank Valera smette di avere senso e l’uomo si abbandona a una lenta autodistruzione, ritrovandosi coinvolto anche nel circuito dei combattimenti clandestini a mani nude. Quando il caso di omicidio viene archiviato dalla polizia senza aver trovato i colpevoli, l’uomo decide di utilizzare l’esperienza acquisita nelle arti marziali per farsi giustizia da solo.