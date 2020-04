Netflix, docufilm su Michelle Obama: “Becoming” arriva da maggio. Le anticipazioni

Una attesa novità su Netflix. Dal 6 maggio arriva il nuovo docufilm su Michelle Obama. "Becoming", il film girato dalla regista Nadia Hallgren che ha come protagonista la ex First Lady.

Il film, riferisce il sito tv,fanpage, riferisce che si tratta di un vero e proprio viaggio all'interno del mondo di una donna che stando accanto a suo marito, il Presidente degli Stati Uniti d'America, ha rivoluzionato l'impatto che la politica ha avuto sulla popolazione statunitense, ma soprattutto sulla vita del singolo. Il docufilm ripercorrerà i momenti salienti del tour in 34 città per la presentazione del libro scritto dalla First Lady, in cui è emerso il lato umano di Michelle Obama, il suo interesse per la comunità e per i sentimenti di appartenenza e condivisione che dovrebbero accomunare tutti gli esseri umani.