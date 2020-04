Stasera in tv 28 aprile, "Karol - Un Papa rimasto uomo": va in onda la seconda puntata della mini serie

Stasera in tv, 28 aprile, seconda e ultima puntata della mini serie "Karol - Un papa rimasto uomo". L'appuntamento è su Canale 5 alle 21.20. La prima visione, nel 2005, fece 11.328.500 spettatori di media.

La trama: dopo l'elezione avvenuta il 22 ottobre 1978, Giovanni Paolo II inizia il pontificato che lo vedra' per 25 anni impegnato su vari fronti religiosi, sociali e politici. Lo attenderanno le lotte contro gli idealismi del socialismo, l'attentato subito per mano di Ali' Agca, le giornate mondiali della gioventu', i numerosi viaggi per il mondo, l'amicizia con Madre Teresa di Calcutta, il Giubileo del 2000 e le preoccupazioni per la pace dopo l'attentato alle Torri Gemelle del 2001.