Stasera in tv 28 aprile, riecco Le Iene su Italia 1. Servizi su emergenza sanitaria, solidarietà e Mes

Le Iene stasera in tv, martedì 28 aprile ore 21.20 su Italia 1, nella modalità emergenza Coronavirus in cui i conduttori conducono da postazioni diverse anche se sembrano vicini. Alla conduzione Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei mentre tutti gli altri si collegheranno dalle loro case per lanciare i servizi.

Si parlerà dell’attuale emergenza sanitaria e Antonino Monteleone e Marco Occhipinti racconteranno quello che è stato definito il “mascherina gate” della Regione Lazio; Ismaele La Vardera mostra una bellissima manifestazione di solidarietà che parte dalla città di Bergamo e scende in tutta la penisola. Silvio Schembri è andato a chiedere ai nostri parlamentare se sanno cosa significa Mes. Lo sapranno?

