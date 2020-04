Concerto Primo maggio 2020, tutti i nomi dei cantanti. Parata di big in diretta su Rai3, le anticipazioni

Concerto del Primo maggio 2020, del tutto diverso dal solito, ma ci sarà. Partirà dalle ore 20 per finire a mezzanotte. In diretta su Rai 3 e in contemporanea su Radio 2, l’evento sarà soltanto televisivo e vedrà gli artisti esibirsi dalla sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e da altre località italiane.

Sarà condotto probabilmente da Ambra Angioini dal Teatro Delle Vittorie, dal quale saranno lanciate le clip degli artisti. I nomi degli artisti ufficiali (tanti i big) sono stati svelati dal sito Gossip e tv e sono i seguenti.

Aiello;

Alex Britti;

Bugo e Nicola Savino;

Cristiano Godano dei Marlene Kuntz;

Dardust;

Edoardo ed Eugenio Bennato;

Ermal Meta;

Fabrizio Moro;

Fasma;

Francesca Michielin;

Francesco Gabbani;

Fulminacci;

Gianna Nannini;

Irene Grandi;

Le Vibrazioni;

Leo Gassman;

Lo Stato Sociale;

Margherita Vicario;

Niccolò Fabi;

Noemi;

Orchestra Accademia di Santa Cecilia;

Paola Turci;

Rocco Papaleo;

Tosca;

Vasco Rossi;

Zucchero.

A questi vanno aggiunti Ellynora, Lamine, Matteo Alieno e Nervi che porteranno all’evento i brani Zingara, Non è tardi, Non mi ricordo e Sapessi che cos’ho.