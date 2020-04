Belen Rodriguez, anche in quarantena sa essere super sexy. L'ultima foto su Instagram

Una foto, pochi minuti e subito una valanga di like dei fan (oltre sessantamila in appena 12'). Belen Rodriguez sa essere super sexy anche durante la quarantena. Pochi giorni fa un video con primo piano sullo slip e un malizioso gioco di mani, ora una foto in cui appare con un vestitino che strizza il décolleté. Belen resta la consueta macchina di like su Instagram dove vanta oltre 9 milioni di followers. Molti impazziti commentano l'ultima foto e uno dei post fotografa al meglio la situazione: "Patrimonio dell'umanità".

Guarda anche: Belen come non l'avete mai vista.

Guarda anche: Belen prende la tintarella.