Stasera in tv 27 aprile: programmi e film, cosa vedere. Dal Commissario Montalbano al Signore degli Anelli

Programmi e film di stasera 27 aprile 2020 in tv. Offerte televisive di primo piano per gli italiani a casa per il lockdown e la settimana davanti al piccolo schermo vede su Rai 1 la replica de "Il giro di boa", primo episodio della quinta stagione de "Il Commissario Montalbano". "Quarta Repubblica" su Rete 4, condotto da Nicola Porro e su Canale 5 ecco "Il Signore degli Anelli: la compagnia dell'anello". Quindi "Bandolero" su Rai Movie, "U-Boot 96" su La7 e "Così è la vita" su Italia Uno.

Una miniguida per vedere cosa propongono i palinsesti

Rai Uno 21.25 – Il Commissario Montalbano (Serie Tv)

Rai Due 21:20 – Stasera tutto è possibile (Show)

Rai Tre 21:20 – Report (Programma di approfondimento)

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Sigfrido Ranucci. Questa sera le inchieste di Report si concentreranno sulla diffusione di notizie false inerenti all'emergenza Covid-19 e che, dall'inizio dell'epidemia, hanno iniziato a circolare principalmente su Facebook e Whatsapp. Con servizi ed approfondimenti, si cercherà di capire cosa c'è dietro l'allarmismo che si genera attraverso la divulgazione di fake news.

Rai Movie 21:10 – Bandolero! (Film western)

Rete 4 21:25 – Quarta Repubblica (Programma di attualità)

Temi di politica, attualità ed economia verranno dibattuti anche questa sera nel programma di attualità "Quarta Repubblica" condotto da Nicola Porro. Con inchieste, interviste ed ospiti in collegamento si affronteranno i temi più importanti di questo periodo storico, legati all'emergenza che l'Italia e gli italiani stanno affrontando.

Canale 5 21:21 – Il Signore degli Anelli – La compagnia dell'anello (Film fantastico)

Italia Uno 21:30 – Così è la vita (Film commedia)

La5 21:10 – Rosamunde Pilcher: l'amore ritrovato (Film sentimentale)

La7 21:15 – U-Boot 96 (Film di guerra)

TV8 21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti (Show)

Sky Cinema Uno 21:15 – Rambo – Last Blood (Film d'azione)

Quinto capitolo della saga cinematografica incentrata sul personaggio di John Rambo, veterano della guerra del Vietnam interpretato da Sylvester Stallone. Rambo, ormai ritiratosi a vita privata in Arizona, decide di tornare in azione quando scopre che Gizelle, una ragazza alla quale lui è molto legato, è stata rapita dopo aver varcato il confine con il Messico.