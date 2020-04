Morgan a Domenica In svela altri retroscena della lite con Bugo. Poi canta Endrigo a Mara Venier

Puntata scoppiettante quella di Domenica In. Morgan, in collegamento video con Mara Venier, ha raccontato altri particolari della lite con Bugo sul palco dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo. "Tutte le volte che vedo il pezzo in cui dico che succede?! mi viene da ridere. È stata una bravata. Ero indeciso. Che poi se Bugo mi avesse interrotto dicendo fermi tutti? Cosa stai facendo? La brutta figura l'avrei fatta io. Invece ha preferito uscire". Morgan poi ha scelto di cantare al pianoforte, nel corso del collegamento, una canzone di Endrigo.

