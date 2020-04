Elettra Lamborghini, problemi di depilazione in quarantena. Il video fa impazzire i fan

Elettra Lamborghini si conferma spontanea, schietta, ironica e sensuale. La bella e ricca ereditiera è una vera e propria star dei social e il popolo del web la segue costantemente. Durante la quarantena i suoi video sono stati visti da migliaia di fans e nelle ultime ore è tornata a stupire (guarda i suoi piercing). Costume bianco, lato B in vista e posa per iniziare il suo celebre twerk che tanto l'ha resa popolare. Invece no, si gira improvvisamente e si mostra con una parrucca sotto al body, nelle parti più intime, facendosi così portavoce delle difficoltà nella depilazione per le donne che non possono andare nei centri estetici. I fan apprezzano l'ironia e anche stavolta Elettra fa il pieno di like.

Visualizza questo post su Instagram Quarantine day 50 ‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️ Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 26 Apr 2020 alle ore 10:12 PDT