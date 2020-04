Stasera in tv 27 aprile, il film "L'avvocato del diavolo" con Keanu Rives, Al Pacino e Charlize Theron.

Stasera in tv, lunedì 27 aprile, da non perdere un film cult come "L'Avvocato Del Diavolo". Si tratta di una pellicola che ha fatto epoca, del 1997, con la regia di Taylor Hackford e attori del calibro di Keanu Rives, Al Pacino, Charlize Theron. L'appuntamento è su Iris (canale 22) alle ore 21.

La trama del film: un giovane talentoso avvocato di provincia riceve una proposta da importante studio legale della grande mela a far parte del suo staff. Quel che sembra una meravigliosa opportunità nasconde invece un nefasto inganno e crea una serie di situazioni avvincenti tutte da vedere.

