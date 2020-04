Stasera in tv 27 aprile il film "Così è la vita". Quante risate con Aldo, Giovanni e Giacomo

Stasera in tv, lunedì 27 aprile su Italia 1 alle ore 21.30, va in onda il film "Così è la vita". La commedia con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti e Marina Massironi è del 1998 e ha incassato quasi 23 milioni di euro, risultando il maggior successo commerciale del trio dopo "Chiedimi se sono felice". Le musiche sono dei Negrita.

La trama: Aldo Giovanni e Giacomo sono rispettivamente un detenuto, un poliziotto e un inventore di giocattoli. Aldo, detto Bancomat, riesce a sequestrare sia Giovanni che Giacomo e insieme si mettono in fuga per l'Italia mettendo in mostra alcune delle loro migliori gag di inizio carriera.