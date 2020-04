Ascolti tv 26 aprile, L'Allieva 2 in replica vince la gara di una serata che ha riservato sorprese

Ascolti tv di domenica 26 aprile 2020. L'Allieva 2" in replica su Rai1 sfiora i 4 milioni di spettatori netti e vince la gara della serata.

Per la precisione sono 3.955.000 gli spettatori per il 15.4% di share. "Live – Non è la D'Urso" ha fatto registrare 2.541.000 spettatori con uno share del 12.2%. In media "Che tempo che fa" su Rai2, seguito da 2.482.000 spettatori e l’8.4% di share. "Che tempo che fa – Il Tavolo" 1.787.000 spettatori netti per il 7.9% di share. "Non è L'Arena" realizza 2.093.000 spettatori netti per l'8.9% di share. Il talk show di Massimo Giletti ha battuto quello di Fabio Fazio in termini di share.

Italia1, "Mi presenti i tuoi?": 1.607.000 spettatori per il 5.8% di share. Su Rete4 "Exodus – Dei e Re" 1.102.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Rai3, il film con Harrison Ford e Ryan Gosling diretto da Denis Villeneuve, "Blade Runner 2049″ 1.053.000 spettatori con il 3.9% di share.