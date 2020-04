Live Non è la d'Urso, Aida Nizar arrestata per minacce col coltello al fidanzato piange in tv: "Una bufala"

Aida Nizar a Live non è la d'Urso su Canale 5, domenica 26 aprile 2020. Si difende dopo le accuse su presunte minacce con un coltello al compagno Fernando. "Solo bufale", secondo l’ex concorrente del Grande Fratello, in lacrime in diretta tv.

Ha raccontato la sua verità in lacrime durante la nuova puntata di Live Non è la d’Urso. Un quotidiano spagnolo aveva riportato l’indiscrezione su un presunto arresto della Nizar. Secondo queste la donna stava trascorrendo la sua quarantena con il compagno: continue discussioni fino alla presunta minaccia con tanto di coltello da parte di Aida. "Impossibile, non è successo niente, il mio fidanzato è l'amore della mia vita". In studio si pongono dubbi sulla versione della Nizar: come è possibile che si siano inventati tutto?